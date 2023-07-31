Министр финансов России объяснил причины ослабления курса рубля Глава Минфина РФ связал ослабление курса рубля с торговым балансом

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Ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС. По его словам, такие притоки и оттоки называют торговым балансом. Министр также отметил, что на колебания курса валют мог повлиять летний сезон.

Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет, — объяснил Силуанов.

В настоящее время экспертное сообщество расходится во мнениях по вопросу причин ослабления курса рубля. Некоторые из них считают, что данное явление связано с продажей иностранцами бизнеса в России и выводом средств за рубеж. Однако глава Минфина РФ напомнил, что ведомство договорилось с ЦБ о введении ограничения на вывод валюты от продажи бизнеса. Согласно действующим правилам, объемы вывода не должны превышать $1 млрд в месяц.

Эксперты ранее поделились своими прогнозами по курсу валют в августе. По мнению специалиста по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, существуют предпосылки к укреплению рубля. В то же время финансовый аналитик криптовалютной компании BitRiver Владислав Антонов считает, что в августе доллар будет находиться в диапазоне 90–93 рублей.