Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:28

«Происходили страшные вещи»: полковник об освобождении трассы Р-280

Полковник Матвийчук: трасса Р-280 обеспечит бесперебойный подвоз средств ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение ВС России трассы Р-280 «Новороссия» обеспечит бесперебойный подвоз материально-технических средств для российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, если еще месяц назад передвижение по этому маршруту было смертельно опасным из-за постоянных атак дронов, то сегодня ситуация кардинально изменилась в пользу российских сил.

Месяц назад на трассе Р-280 происходили страшные вещи. Там не могла остановиться ни одна машина, потому что ее били дроны ВСУ. В засаде «сидели» беспилотники, и если появлялась какая-нибудь машина, даже не военная, а гражданская, они по ней сразу наносили удары. Сегодня эта трасса взята под контроль ВС РФ. Там создана комбинированная система защиты: установлены антидроновые сетки и огневые расчеты. Я бы не сказал, что это дорога мирная. Она остается военной. Но теперь трасса обеспечивает безопасность граждан, которые по ней двигаются. Дорога позволит бесперебойно подвозить материально-технические средства для нашей армии, — пояснил Матвийчук.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль российскими войсками. По его словам, ВС РФ также контролируют все энергетические объекты региона.

Россия
Запорожская область
СВО
ВС РФ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог дал советы, как комфортно спать в транспорте
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Прогулявшуюся голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Политолог ответил, какая страна ярко отражает тезис о загнивающем Западе
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.