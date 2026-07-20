«Происходили страшные вещи»: полковник об освобождении трассы Р-280

Освобождение ВС России трассы Р-280 «Новороссия» обеспечит бесперебойный подвоз материально-технических средств для российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, если еще месяц назад передвижение по этому маршруту было смертельно опасным из-за постоянных атак дронов, то сегодня ситуация кардинально изменилась в пользу российских сил.

Месяц назад на трассе Р-280 происходили страшные вещи. Там не могла остановиться ни одна машина, потому что ее били дроны ВСУ. В засаде «сидели» беспилотники, и если появлялась какая-нибудь машина, даже не военная, а гражданская, они по ней сразу наносили удары. Сегодня эта трасса взята под контроль ВС РФ. Там создана комбинированная система защиты: установлены антидроновые сетки и огневые расчеты. Я бы не сказал, что это дорога мирная. Она остается военной. Но теперь трасса обеспечивает безопасность граждан, которые по ней двигаются. Дорога позволит бесперебойно подвозить материально-технические средства для нашей армии, — пояснил Матвийчук.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль российскими войсками. По его словам, ВС РФ также контролируют все энергетические объекты региона.