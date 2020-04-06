Экономист предложил дать россиянам по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8cd92098-781d-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Граждане России могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Об этом заявил эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

По его словам, в российских золотовалютных резервах находится порядка $590 млрд. При этом единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей населению страны обойдётся в $95 млрд. Также, полагает экономист, можно потратить деньги из Фонда национального благосостояния, но на этом он полностью иссякнет.

Жаворонков отметил, что российские власти могли бы последовать примеру США. Там, как указывает эксперт, при выделении выплат вводились некоторые ограничения. Так, например, деньги могли бы полагаться людям с доходом меньше определённого уровня. Те, кто продолжает получать хорошую зарплату, вряд ли нуждается в поддержке государства, сказал URA.RU представитель института.

Если мы договариваемся ввести на месяц карантин, логично в этот период оказать людям, потерявшим работу, материальную помощь, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила главу государства освободить малый и средний бизнес от налогов на период пандемии и заявила о необходимости разовых выплат в размере 50 тысяч рублей для граждан страны. Для детей она запросила сумму в 10 тысяч рублей.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.