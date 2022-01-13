Экономист описал безвыходное положение Молдавии в газовом вопросе

Молдавия не может оплачивать российский газ, но ни у кого и не найдёт топлива дешевле, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов. Предложенные «Газпромом» условия являются самыми выгодными из того, что компания предлагала партнёрам, объяснил он ФБА «Экономика сегодня».

Молдавия не в состоянии оплачивать российский газ, их экономическое положение не позволяет совершать своевременные платежи. Здесь важно отметить, что альтернативы для Кишинёва также не существует: они могут закупать топливо у других партнеров, однако оно будет дороже, — сказал Дорохов.

Он добавил, что Молдавия не оплачивает газ своевременно и это не изменится: у страны большие финансовые проблемы. Долгосрочный договор с Молдавией Дорохов назвал невыгодным для «Газпрома». Если задержка выплат продолжится, трубу перекроют, предположил экономист.

Ранее правительство Молдавии вновь обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. За потреблённый в декабре газ республика рассчитается до конца этой недели. Сообщается, что контракт, заключённый с компанией «Газпром», позволил Молдавии сэкономить за три месяца $330 млн.