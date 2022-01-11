Молдавия попросила у «Газпрома» новой отсрочки выплат по поставкам газа

Правительство Молдавии вновь обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну. За потреблённый в декабре газ республика рассчитается до конца этой недели, пишет ТАСС.

Вчера у меня был разговор с [главой «Газпрома» Алексеем] Миллером, в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10–20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумел накопить средства. Дискуссии продолжаются, — сказал Спыну.

Кроме того, министр заявил, что энергетический кризис в Молдавии вызван увеличением цен на газ в Европе. В то же время контракт, заключённый с компанией «Газпром», позволил Молдавии сэкономить за три месяца $330 млн.

Ранее страны договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет, что является катастрофой для населения.

Ранее руководитель газораспределительной компании страны «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ перед «Газпромом». Он отметил, что план реструктуризации задолженности сформируют после аудита. Кроме того, стало известно, что стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за тысячу кубометров, что может привести к росту тарифов для потребителей.