Экономист оценил вероятность роста инфляции в России Экономист Дудчак заявил, что в России нет предпосылок к росту инфляции

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В России на данный момент инфляция находится на низком уровне благодаря принятым мерам финансовыми властями, предпосылок для ее роста нет, заявил экономист Александр Дудчак. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что необходимо при этом продолжать борьбу с выводом капитала за рубеж и развивать реальное производство в стране.

Нет поводов, чтобы инфляция росла. Все еще использовали административные рычаги, чтобы она держалась на низком уровне. Но есть соблазн до сих пор у финансовых властей зарабатывать на изменениях курса рубля вместо развития реального производства, на чем настаивает руководство. Борьбу с выводом капитала необходимо продолжать в том числе, — подчеркнул экономист.

По словам Дудчака, правительство сделало все возможное, чтобы инфляция находилась на таком уровне. Он пояснил, что были открыты новые производства, которые позволили наполнить российский рынок товарами.

Экономист добавил, что для снижения инфляции могут быть использованы разные методы, в том числе ограничение доступа к деньгам. Эксперт отметил, что в таком случае через какое-то время государство ожидают серьезные последствия. Еще один способ — это открытие предприятий за счет дешевых кредитов. Экономист уточнил, что позже появится большая денежная масса, которая будет использована для производства товаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в 2022 году Запад пытался оказать на Россию давление, целью которого было сломать экономику РФ. Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но продолжает свое поступательное развитие.