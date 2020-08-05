Экономист назвал сокращение расходов на Крым неправильной позицией

https://static.news.ru/photo/9bba3338-d7d4-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов прокомментировал NEWS.ru предложение Минфина по сокращению расходов на развитие Крыма.

Насколько я понимаю, Минфин вообще хочет сократить объём бюджетных расходов в целом. Я думаю, что на самом деле эта позиция неправильная по той простой причине, что в условиях кризиса, наоборот, необходимо государственными расходами стимулировать экономическое развитие, — считает экономист.

Эксперт отметил, что власти уже сокращали бюджетные расходы в 2014 году, после чего уменьшились инвестиции государственных компаний и восстановление экономики замедлилось.

Я думаю, что тут логика чисто бюрократическая — раз доходы бюджета падают, значит, надо и расходы сократить. Об экономических последствиях этого решения чиновники думают, но не думают об экономических последствиях для страны, — отметил Колганов.

По его словам, властям было бы выгоднее увеличить дефицит бюджета за счёт заимствований с рынка, используя долговые обязательства государства. Сокращение расходов приведёт к замедлению выхода из кризиса и экономического развития.

Экономист напомнил, что российские регионы не могут обходиться без дотаций федерального центра. При этом распределение доходов «совершенно нерациональное», полагает эксперт. По его словам, на протяжении почти 20 лет источники доходов регионов сокращаются и концентрируются в федеральном бюджете.

Всё больше регионов оказываются в зависимости от помощи центра. Я думаю, что это неправильная политика и вообще-то от неё надо отходить, — подчеркнул Колганов.

Он напомнил, что в России только девять регионов не получают дотации, а остальные нуждаются в помощи федерального центра.

NEWS.ru писал, что Минфин выступил с предложением сократить расходы на развитие Крыма, Дальнего Востока, Северного Кавказа и Арктики, а также уменьшить расходы на образование, здравоохранение, Госдуму, Счётную палату и Совфед.