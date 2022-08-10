Экономист оценил последствия снижения товарооборота России с США Экономист Ордов: привычные американские продукты могут пропасть, но полки не опустеют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок не пострадает из-за снижения товарооборота с США, однако людям, привыкшим к американским товарам, придется найти для себя новые бренды, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он также добавил, что объем торговли с другими государствами, например, Турцией и Индией, увеличивается, пишет Lenta.ru.

Кому-то тяжело без Coca-Cola. Надо приготовиться к тому, что привычные макароны, например, могут пропасть, но это не значит, что продуктовые полки опустеют. Придется искать для себя новые бренды, и эти бренды будут не европейские и не американские, — пояснил эксперт.

Ордов подчеркнул, что пустые ниши закрываются предложениями ряда азиатских стран, которые демонстрируют высокие темпы экономического роста. Кроме того, Турция подключилась к обсуждению совместных экономических проектов. В результате, россияне наконец смогут избавиться от психологической зависимости от американских товаров и обратить внимание на новые бренды, которые выходят на рынок РФ, заключил экономист.

Ранее стало известно, что импорт Российских товаров в США снизился до минимума по сравнению с 2004 годом. В июне они упали в 1,7 раза по сравнению с маем, российско-американская торговля на фоне санкций снизилась в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Американский экспорт товаров в Россию упал до нового рекордного минимума — $58 млн.