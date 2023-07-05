Экономист оценил последствия прекращения зерновой сделки для России Экономист Беляев: Россия продолжит продавать зерно, несмотря на прекращение «черноморской инициативы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжит продавать зерно, несмотря на прекращение «черноморской инициативы», рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, у страны для этого есть и порты, и необходимые возможности доставки.

Решение России в этом вопросе было предсказуемым, так как Запад решил не идти на удовлетворение условий, которые мы совершенно справедливо выдвигали. Во-первых, это обеспечение безопасности наших судов, во-вторых, недопущение, чтобы под видом зерна на Украину проникала продукция, способствующая продлению военного конфликта, — сказал Беляев.

Аналитик напомнил, что также стояло условие, чтобы российское зерно не «оседало» в Европе, а доходило, как и должно было быть, в те страны, которые действительно в этом нуждаются.

В первую очередь поставки будут на те рынки, которые нас устраивают, например, в Африканские страны. Также допускаю коммерческие поставки и в ту же Западную Европу, — рассказал Беляев.

Экономист подчеркнул, что для Украины прекращение зерновой сделки имеет больше последствий, поскольку она должна вывозить это зерно, продавать на рынках, и соответственно, получать за это деньги. По словам Беляева, в нынешней ситуации для Киева этот вопрос жизненно важный, чтобы поддерживать экономику страны.

Ранее МИД России заявил, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки нет. месте с тем подчеркивается, что Москва продолжает добросовестно подходить к взятым на себя обязательствам и прилагает усилия для того, чтобы суда смогли успешно завершить миссию и покинуть воды Черного моря до завершения действия соглашения.