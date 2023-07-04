В МИД России высказались о возможном продлении зерновой сделки МИД России: оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки нет, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Вместе с тем подчеркивается, что Москва продолжает добросовестно подходить к взятым на себя обязательствам и прилагает усилия для того, чтобы суда смогли успешно завершить миссию и покинуть воды Черного моря до завершения действия соглашения.

В МИД указали на то, что сейчас «отмечается очередной всплеск пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН». В Москве считают, что есть необходимость вновь напомнить об «истинном положении вещей с реализацией Стамбульских соглашений».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в среднем в течение года работы зерновой сделки каждый месяц ее участниками становились только два судна Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) и 90 коммерческих зерновозов.

В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения Черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия, — говорится в заявлении.

В МИД РФ напомнили, что меморандум Россия-ООН рассчитан на три года и специальных решений по продлению не требует.

3 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Он отметил, что надежд на исполнение обязательств сторон до конца срока действия соглашения не так много.