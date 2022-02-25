Экономист оценил, как санкции против банков России изменят жизнь граждан

Санкции США против российских банков не повлияют на жизнь россиян, заявил экономист Константин Двинский в разговоре с «Царьградом». Ограничения на ВТБ и Сбербанк могут привести разве что к проблемам с валютными счетами, отметил он. При этом внешняя торговля, по мнению экономиста, может продолжаться, как и раньше, через филиалы иностранных банков.

Потому что они (Сбербанк и ВТБ — ред. NEWS.ru) в основном заточены на обслуживание внутренних потребностей нашей экономики. То есть в основном они проводят рублёвые операции. Внешняя торговля через них не ведётся, — сказал Двинский.

Он добавил, что санкции на поставку высокотехнологичной продукции можно обойти через реэкспорт: так её будут закупать через другие страны, как это делает Иран.

Ну и к тому же важно отметить, что наверняка такой вариант Путиным и Си Цзиньпином был обсуждён и договорённости соответствующие есть, — заявил экономист.

Ранее президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи с военной операцией России на Украине. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие». Также Вашингтон может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию. Отключать Россию от SWIFT пока не будут.