Банки отказывают мобилизованным в предоставлении кредитных каникул, так как эта льгота распространяется только на займы, которые были оформлены до начала мобилизации в России 21 сентября 2022 года, рассказал «Радио 1» экономист Семен Новопрудский. По его словам, причины отказов также кроются в том, что банки не обязаны предоставлять кредитные каникулы и такое решение принимается кредитными организациями в каждом конкретном случае. Помимо того, проблемы могут возникнуть по части необходимых для оформления документов, таких как график платежей или документ об участии россиянина в специальной военной операции.

Кредитные каникулы — это не обязанность банка. Кредитные каникулы остаются на усмотрение банка. То есть сам банк решает в каждом конкретном случае — давать их или нет, пояснил Новопрудский.

Экономист напомнил, что согласно разъяснению Банка России, кредитные каникулы должны открыться автоматически, если мобилизованный или его родственники не предоставят для этого документы. Однако, как отметил эксперт, по-видимому, такой возможности на самом деле нет из-за жесткой отчетности кредитной организации.

В ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.