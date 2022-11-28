Экономист объяснил причины отказа мобилизованным в кредитных каникулах Экономист Новопрудский: каникулы можно получить только на оформленные до 21 сентября кредиты

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Банки отказывают мобилизованным в предоставлении кредитных каникул, так как эта льгота распространяется только на займы, которые были оформлены до начала мобилизации в России 21 сентября 2022 года, рассказал «Радио 1» экономист Семен Новопрудский. По его словам, причины отказов также кроются в том, что банки не обязаны предоставлять кредитные каникулы и такое решение принимается кредитными организациями в каждом конкретном случае. Помимо того, проблемы могут возникнуть по части необходимых для оформления документов, таких как график платежей или документ об участии россиянина в специальной военной операции.

Кредитные каникулы — это не обязанность банка. Кредитные каникулы остаются на усмотрение банка. То есть сам банк решает в каждом конкретном случае — давать их или нет, — пояснил Новопрудский.

Экономист напомнил, что согласно разъяснению Банка России, кредитные каникулы должны открыться автоматически, если мобилизованный или его родственники не предоставят для этого документы. Однако, как отметил эксперт, по-видимому, такой возможности на самом деле нет из-за жесткой отчетности кредитной организации.

В ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.