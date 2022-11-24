Экономист объяснил причины неверных прогнозов по российскому ВВП Экономист Беляев: глава Счетной палаты Кудрин сделал неверный прогноз ВВП из-за своих взглядов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прогноз о спаде российского ВВП на 10% к концу 2022 года не оказался правдивым из-за взглядов сделавшего его главы Счетной палаты Алексея Кудрина, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Михаил Беляев, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о спаде ВВП на 3%. По словам эксперта, Кудрин считает, что у России монокультурная экономика и удар по экспорту нефти и газа особенно разрушителен для нее. Он также полагает, что российская экономика работает по такому же типу, как западно-европейская или американская, уточнил экономист.

Дело в том, что он подходит к экономике, как к бухгалтерским книгам. Он очень механистически понимает устройство российской экономики <...> Кудрин полагал, что у нас монокультурная экономика, и с началом санкций будет нанесен колоссальный удар по экспорту нефти и газа, — пояснил Беляев.

Экономист уточнил, что важен не показатель спада ВВП, а его характер — падение на 3% он считает адаптационным. Эксперт пояснил, что экономика России успешно адаптируется к новым условиям производства, а адаптация никогда не может происходить одновременно с ростом.

Беляев ранее рассказал, что российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.