«Сначала условия, потом патриотизм»: финансист о словах Путина про бизнес Финансовый аналитик Голубовский: бизнесу нужны условия, по просьбе Путина предприниматели патриотами не будут

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

Владимир Путин

Бизнес не обладает свободной волей, это циничная бухгалтерия — деньги идут туда, где лучше соотношение риска и доходности, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Эксперт отметил, что государство должно создать условия, чтобы российские предприниматели начали больше средств вкладывать в экономику РФ и таким образом «проявили патриотизм». Так он прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства напомнил про возможный арест на Западе активов олигархов из РФ и призвал элиту больше инвестировать в развитие Родины.

Бизнес не обладает свободной волей, чтобы уговаривать его делать что-то, это циничная бухгалтерия. Деньги идут туда, где лучше соотношение рисков и доходности. Мы не берем покупку яхт или дворцов в РФ, а не в Швейцарии. Сначала нужно создать условия, а потом бизнес проявит патриотизм. Во-первых, нужны кадры, а у нас безработица на исторически низком уровне, откуда их брать? Государству нужно обеспечить условия для возможности перепрофилирования низкоквалифицированных кадров сферы услуг в специалистов для промышленности, — считает Голубовский.

Собеседник добавил, что, во-вторых, нужны госпрограммы рефинансирования любых действий, связанных с любыми инвестициями в повышение производительности труда: льготные кредиты, в том числе на закупку импортного оборудования, осознанная промышленная политика.

В условиях санкций все отрасли развивать невозможно. Нужно направление главного удара, выбрать отрасль конкретную и обложить ее льготами, создать специальную экономическую зону, административный режим, чтобы чиновники не путались под ногами. Например, импорт чипов, особенно для высокоточного оружия ВС РФ. Он, несмотря на ограничения, вырос в десятки раз, по данным таможни КНР. Вот ниша, где есть гарантированный государственный интерес. Создайте условия, и бизнес принесет туда свои деньги. В убыток патриотами никто не будет, — подытожил Голубовский.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что потеря отечественными бизнесменами своих капиталов в зарубежных банках не вызвала сочувствия у простых россиян. Он также посоветовал российским предпринимателям усвоить, что Запад всегда будет относиться к ним как к второсортным чужакам.