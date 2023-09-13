Экономист обрисовал перспективы инвестиций КНР и Индии в экономику России Экономист Кудряков: инвестиции дружественных стран в Россию ожидаемо растут

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В нынешнем году ожидается кратный рост доли национальных валют в расчетах России с КНР, Индией и рядом африканских стран, рассказал в беседе с журналом «Компания» эксперт экономического факультета РУДН Дамир Кудряков. По его словам, в мае 2023 года общая доля рубля и «дружественных» валют в расчетах за экспорт составила 66%. При этом в сфере инвестиций заметны «подвижки» в связи с изменившейся геополитической ситуацией.

Инвестиции в реальные проекты, а именно — прямые иностранные инвестиции — ожидаемо растут в тех сферах деятельности, в которых присутствовал капитал дружественных стран. Наблюдается замещение доли западных компаний, в первую очередь в энергетике, — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что пока рано говорить о высоких темпах роста развертывания в России производства компаниями из дружественных стран «из-за короткого временного лага». По его мнению, сегодня необходимо оценить активы уходящих с российского рынка западных компаний, чтобы эффективнее использовать средства на переоборудование уже действующих производственных мощностей.

Ранее председатель делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков высказал мнение, что главной новостью в отношениях между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии должно стать четкое осознание российскими деловыми кругами того гигантского потенциала развития экономических отношений, который есть у Москвы в этом регионе. По его словам, уровень торговли между партнерами в кратчайшие сроки можно довести с нынешних $20 млрд в год до $100 млрд.