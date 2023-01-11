Экономист назвал способ поддержать российский бизнес Экономист Потапенко предложил сократить надзорные органы для поддержки бизнеса в России

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Чтобы отечественный бизнес инвестировал заработанные деньги в Россию и не бежал из нее, важно сократить количество надзирающих государственных органов, рассказал «Царьграду» экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, количество проверок и ведомств со временем не уменьшается, а лишь увеличивается. Этот аппарат необходимо урезать, однако власть не захочет ограничивать саму себя по собственной воле, отметил эксперт.

Количество проверок и контролирующих ведомств не уменьшается, а увеличивается. Нужно урезать этот аппарат. Но когда власть сама себя ограничивала по собственной воле? Однако регуляторная гильотина необходима, — рассказал Потапенко.

Экономист отметил, что надзорные ведомства не столько регулируют бизнес, сколько душат его и мешают его развитию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российский бизнес проворно занял ниши зарубежных компаний, ушедших из России после начала СВО на Украине. По его словам, отечественный сегмент рынка «не мог оставить после себя пустоту» и места покинувших страну фирм моментально заполняются другими предприятиями и организациями.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 75% зарубежных компаний продолжили свою деятельность в России в 2022 году. По словам председателя нижней палаты, те организации, которые ушли из РФ, терпят миллиардные издержки, а их место заняли отечественные фирмы.