Песков: российский бизнес занимает ниши ушедших из страны зарубежных фирм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российский бизнес проворно занял ниши зарубежных компаний, ушедших из России после начала СВО на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отечественный сегмент рынка «не мог оставить после себя пустоту» и места покинувших страну фирм моментально заполняются другими предприятиями и организациями, передает РИА Новости.

Безусловно, есть компании (иностранные. — NEWS.ru), которые остались на нашем рынке. Кто-то ушел, кто-то остался. <...> Мы видим, что наш бизнес тоже весьма проворно себя ведет, занимает эти ниши, которые образуются, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что иностранные и российские фирмы, функционирующие в отечественном рыночном сегменте, способствуют развитию «нашего народного хозяйства, то бишь экономики».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 75% зарубежных компаний продолжили свою деятельность в России в 2022 году. По словам председателя нижней палаты, те организации, которые ушли из РФ, терпят миллиардные издержки, а их место заняли отечественные фирмы.