Экономист назвал продление газового контракта с Украиной политическим ходом

Продление газотранспортного соглашения с Украиной — это политическая история, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко ФБА порталу «Экономика сегодня». Он считает, что в случае игнорирования интересов «Газпрома» данный проект не состоится.

Если подходить к проблеме объективно и основательно, то необходимо учесть и опыт предыдущего выполнения контракта, в том числе и политические обстоятельства. Есть вопросы по тому, как используются транзитные доходы Украины, — сказал Оленченко.

Он добавил, что из-за отложенного завершения строительства «Северного потока — 2» в 2019 году «Газпром» соглашался на определённые условия, но теперь этого не будет.

Сегодня ситуация изменилась, а продление договора используется в качестве инструмента давления против РФ. Всё это неприемлемо, не может быть продления договора, пока не прояснят политические и экономические обстоятельства. <...> Политически Россия должна потребовать, что доходы, которые Киев будет получать с транзита, не будут использоваться против отдельной части населения Украины, в военных целях и для ухудшения российско-украинских отношений, — считает экономист.

Также Оленченко подчеркнул, что ситуацию на мировом рынке газа сложно предсказать по причине поведения США и Западной Европы, которые продвигают заблаговременное переподписание контракта.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова разговаривать с Украиной по поводу продления транзита газа, однако прежде необходимо иметь понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет его покупать. Он отметил, что вопрос поставок российского газа в Западную и Центральную Европу является исключительно коммерческим.