Россия назвала условие переговоров с Украиной о продлении транзита газа

Россия готова разговаривать с Украиной по поводу продления транзита газа, однако прежде необходимо иметь понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет его покупать. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон предположил, что РФ в течение зимы может перестать отправлять газ транзитом через Украину. Киев, по его словам к подобному сценарию готов.

Полищук отметил , что вопрос поставок российского газа в Западную и Центральную Европу является исключительно коммерческим.

По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична, — сказал представитель МИД РФ.

Он также напомнил, что существующий транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. В этой связи Украина может поднимать вопрос о продлении именно сейчас только в сугубо политических целях.

Ранее Сергей Макогон заявил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Манеже предоставил СМИ неверную информацию о росте цен на газ в Европе. По его словам, не поведение Украины на рынке привело к взлёту стоимости топлива, потому что с октября 2021-го Киев вообще отказался от импорта газа.