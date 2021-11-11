Экономист оценил перспективы Франции при возвращении к атомной энергетике

Франция получит значительные преимущества в сфере энергетики, если атомные электростанции приобретут в Европе статус безуглеродных. Возобновление их строительства анонсировал президент страны Эммануэль Макрон. Об этом изданию «ПолитЭксперт» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Сейчас масса проблем говорит о том, что потребление электроэнергии в странах Европы значительно возрастёт в рамках так называемого энергоперехода. Ресурс будет замещать остальные теплоносители в таких сферах, как отопление, моторное топливо и других. В этом плане строительство новой электростанции выглядит вполне разумным шагом, — сказал Фролов.

Он добавил, что для Франции было бы удачным решением создать дополнительные генерирующие мощности, которые получится использовать для экспорта электроэнергии в соседние страны. Условия для того, чтобы снова строить на территории Франции атомные электростанции, создала именно политика перехода на зелёную энергетику, считает Фролов.

Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения «Большой двадцатки» отказаться от финансирования угольной энергетики. Голубое топливо в ФРГ будет играть главную роль в переходный период.