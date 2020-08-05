Экономист назвал оптимальное время для сокращения расходов на Крым

https://static.news.ru/photo/da804936-d7d4-11ea-841f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложение Минфина по уменьшению расходов на финансирование Крыма является не окончательным, а одним из сценариев. Такого мнения придерживается доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

По его словам, целесообразно сокращать расходы, когда ранее созданные проекты вышли на полную мощность. В качестве примера Марголин привёл транспортную магистраль Керчь — Симферополь — Севастополь и Крымский мост.

После выхода этих проектов на полную мощность можно будет говорить о сокращении финансирования, ведь это придаст мощный импульс развитию бизнеса, хотя бы на ту сумму, которая выделялась на их реализацию, — рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Экономист сравнил крымскую инфраструктуру с ёлкой, на которую навешиваются «ёлочные игрушки» в виде бизнесов. Он напомнил, что государство сможет получать с них налоги, только когда люди получат какой-либо доход. По его словам, оптимизировать расходы необходимо, если «какие-то реакторы бюджета запущены».

NEWS.ru писал, что Минфин выступил с предложением сократить расходы на развитие Крыма, Дальнего Востока, Северного Кавказа и Арктики, а также уменьшить расходы на образование, здравоохранение, Госдуму, Счётную палату и Совфед.