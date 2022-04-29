Идею о привязке рубля к золоту назвали «прошлым веком» Экономист Губанов раскритиковал идею привязки рубля к золоту и валютным ценностям

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Главный редактор журнала «Экономист», профессор МГУ Сергей Губанов в беседе с NEWS.ru раскритиковал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о создании в РФ финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. Экономист отметил, что такие предложения устарели.

Я понимаю, что это заявления человека, далекого от того, о чем он взялся судить, к валютным ценностям, рубль давным давно уже привязан, а что касается золотого стандарта, то это прошлый век, вообще не понимаю, что тут комментировать, абсолютно безграмотное суждение, — заявил Губанов.

По словам профессора, действующая система была элементарной и эффективной, хотя и держалась на базисной корзине без привязки к золоту. Он считает, что современная экономика страны нуждается в товарном направлении рубля.

До сих пор монетарная схема была элементарная, на сумму пришедших в страну долларов, центральный банк «шлёпал» рублевую массу, теперь эта схема накрылась, но стоит отметить, что вообще-то национальная валюта держится на определенной товарной корзине, где учитываются базисные продукты, вот вам простая схема и ей уже практически 150 лет с момента первой научной публикации, — отметил Губанов.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в России в будущем может появиться финансовая система, где рубль обеспечен золотом и валютными ценностями. Он считает, что необходимо «определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности».