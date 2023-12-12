Экономист допустил очередное увеличение ключевой ставки Экономист Остапкович: ключевая ставка может вырасти до 16% в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декабре 2023 года в ходе заседания совета директоров Центробанк РФ может в очередной раз повысить ключевую ставку, предположил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Москвой 24» экономист подчеркнул, что ставка может увеличиться с 15% до 16%.

Я все-таки ожидаю повышения. <...> Думаю, 15 декабря Центробанк повысит ставку на 100 базисных пунктов, то есть с 15 до 16%, — заявил эксперт.

По словам экономиста, факторов в пользу увеличения ставки больше, чем поводов не повышать ее. Среди них рост инфляции и тот факт, что большая часть населения ожидает повышения цен. Остапкович уточнил, что Центробанк исходит в том числе из результатов опроса по ожиданиям инфляции.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса. Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября.

Набиуллина позже отметила, что ключевая ставка может остаться в этом году на текущем уровне, однако не исключено еще одно повышение до конца 2023 года. По ее словам, по мере замедления инфляции в следующем году Центробанк начнет ее снижать.