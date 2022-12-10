Экономист Арский заявил, что Россия избежала взлета инфляции до 60%

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Экономист Александр Арский заявил, что России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Эксперт добавил, что инфляция в стране продолжит свое снижение, а показатель в 2022 году достигнет отметки в 12-13%. По его словам, стране удалось избежать тяжелейший удар для экономики с 1998 года.

Правительству в текущих условиях весьма эффективно удалось стабилизировать национальную экономику. В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года, — сказал Арский.

Он отметил, что будет невероятным успехом, если «правительству удастся удержать этот показатель в пределах 10%».

6 декабря президент сообщил, что в РФ уровень инфляции ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально».

30 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен.