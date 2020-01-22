Новое правительство Михаила Мишустина взяло курс на укрепление экономических показателей РФ и выполнение нацпроектов, за ходом реализации которых так пристально наблюдает президент Владимир Путин. Настрой, продемонстрированный обновлённой командой, в которую попали первый вице-премьер Андрей Белоусов и Максим Решетников, занявший кресло министра экономического развития, действительно внушает оптимизм. Однако от слов и обещаний в России, как показывает практика, обычно довольно долгий шаг до дела и исполнения. Каковы шансы, что нам в скором времени удастся достичь экономического роста выше среднемирового уровня — в материале NEWS.ru.

Андрей Белоусов, заслуженный экономист РФ, успевший побывать как главой МЭР, так и помощником президента по экономическим вопросам, хорошо знает все нынешние проблемы страны. То, что он пошёл на такое повышение говорит о том, что именно его профильные знания и опыт сейчас больше всего необходимы новому премьеру. Максим Решетников, проработавший долгое время в команде столичного мэра Сергея Собянина, руководил Департаментом экономической политики и развития города, являясь к тому же одним из создателей многолетней инвестиционной стратегии Москвы. Очевидно, что новый министр будет довольно активно исполнять поставленные задачи, так как бывшие коллеги и эксперты отмечают его «хваткость» и волевые решения в острых вопросах.

Андрей Белоусов Kremlin Pool/Global Look Press

Однако возвращение Белоусова на работу в правительство — это не основной фактор для прогнозирования повышения роста экономики страны. Главное в изменениях — приход непосредственно нового премьера, под руководством которого и предстоит работать кабинету министров. Как подчеркнул в беседе с NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, Мишустин получил пост благодаря кратному росту эффективности Федеральной налоговой службы. Уместно, что, в свою очередь, Владимир Путин предположил, что новый глава правительства сможет справиться и с большей нагрузкой как раз на посту премьера.

Также в обществе справедливо росло и недовольство работой предыдущего кабинета министров. Особенно это касалось непопулярных реформ и нацпроектов. Каким образом можно было не потратить 1 трлн рублей, о котором заявили в Счётной палате, прописанных в расходной части — очень серьёзный вопрос, на который отвечать экономическому блоку. А ситуация с постоянными забастовками врачей и острыми тезисами о том, что медицина превратилась в статистику, в конце концов должны были привести к оргвыводам.

Да и поставленные ранее задачи Владимира Путина по попаданию в топ-5 экономик мира никто не отменял, несмотря на то, что в последнее время об этом стали явно забывать. Не раз говорилось о том, что у России есть все ресурсы и возможности для этого. Однако пока мы живём лишь ожиданиями будущих перемен, тогда как в настоящем у нас по-прежнему остаются стагнация в экономике и зависимость страны от цен на углеводороды.

Однако особых чудес ждать явно не стоит, но то, что экономическая политика будет постепенно улучшаться — неоспоримый факт. Между тем Кричевский считает, что есть несколько факторов, которые нужно учитывать в контексте оценок работы нового кабинета министров и прогнозирования результатов его работы, в особенности экономического блока.

Первое — возможный кризис с огромными долговыми пузырями большинства развитых стран. И здесь можно сказать о том, что Россия к нему готова несколько лучше, чем остальные государства, благодаря снижению госдолга до объемов менее 100% ВВП.

Второе — нацпроекты и предписания для выполнения из «майских указов» рассчитаны на период до 2024-2025 годов, соответственно, делать первые выводы по работе нового состава управленцев можно будет ближе к лету текущего года.

К этому времени будет чётко понятен вектор команды Мишустина, и уже основываясь на нём, можно будет строить прогнозы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

В свою очередь руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко пояснил, что нацпроекты, выступающие приоритетом нового правительства, призваны увеличить потенциальные темпы роста экономики, которые на текущий момент в силу институциональных ограничений и неблагоприятной демографической ситуации не могут превышать 2-2,5% в год. Нацпроекты как раз нацелены на улучшение человеческого капитала и устранение барьеров для экономического роста (модернизация инфраструктуры, развитие предпринимательства и т.д.).

В то же время для декларируемого выхода на среднемировые темпы в 3-3,5% и выше потребуется сделать большее — а именно провести структурные реформы, и не ограничится реформой контрольно-надзорной деятельности, что тоже имеет существенное значение, а вернуть бизнесу уверенность в завтрашнем дне, побудить его инвестировать не путём директив, а путем создания стимулов.

Без этого придётся приложить немало усилий и для реализации нацпроектов, которые на 30% должны быть профинансированы из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей из 25,7 трлн). Без этого, говорит Максименко, за счёт инвентаризации нацпроектов и их более эффективной работы, за счёт состоявшегося смягчения монетарной политики и появления надежд бизнеса на лучшее темпы роста ВВП могут ускориться с 1,3% по итогам 2019 года только до потенциальных 2-2,5%.

Надежды, по его словам, на более оптимистичную картину есть — премьер Мишустин с первых же дней на новой работе озвучил желание начать диалог с бизнесом, что подразумевает устранение тех проблем, которые ему мешают в помощи экономике.

Предыдущий состав правительства нередко критиковали за то, что реализация нацпроектов показывала свою малую эффективность, несмотря на все усилия за последний год. Но в тех сферах, где план был выполнен в большом объёме, зафиксирован заметный рост показателей. Как считает гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг», это произошло не только в отчётах, так как сами россияне стали отмечать пусть небольшие, но позитивные изменения во многих сферах, в частности, в образовании.

Между тем есть и нацпроекты, которые требуют не только комплексного подхода, но и большего времени на их реализацию. Например, речь про цифровую экономику и экономическую политику страны. Государство уже давно становится цифровизированным и прозрачным для ведения бизнеса, но как и всё новое, эти шаги делаются у нас крайне медленно и порой с оглядкой назад, на то, как было раньше. И правительству необходимо не только создавать новые и эффективные условия для рынка, но и делать ставку на привлекательность налогового режима для того, чтобы рынок быстрей трансформировался в цифру.

Новый кабмин как раз-таки призван решить возникшие задачи при реализации нацпроектов. Для этого, как считают эксперты, есть необходимые предпосылки — стабильность на нефтяном рынке, устойчивый рубль, который заметно укрепился в паре с долларом в 2019 году, а также долгожданный приток инвестиций в страну.

В этой связи достигнуть экономического роста выше среднемирового уровня — вполне реальная по силам кабмину Мишустина задача, однако реализовать её будет возможно лишь в долгосрочной перспективе, когда станут ясны первые итоги работы нового правительства.