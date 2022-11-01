Экологи предупредили об угрозе исчезновения лососевых на Камчатке

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Организация «Экологическая безопасность» заявила, что популяция лососевых на Камчатке, где добывается 50% этой рыбы, находится под угрозой исчезновения. Проблема может крыться в добытчиках драгметаллов, которые засоряют реки, пишут «Известия».

Возможно, из-за действий одной из таких компаний — «Корякгеолдобыча» — полностью погибла рыба в реке Вывенка, где ежегодно вылавливали до 12 тысяч тонн лосося. Потенциальная угроза существует для рыбы во всех реках Камчатки. Экологи обратились с заявлением в Росрыболовство, которое уже начало административное расследование.

Досудебная претензия к «Корякгеолдобыча» направлена в адрес руководителя Северо-восточного территориального управления Росрыболовства Юрия Татаринова. С организации по добыче драгметаллов могут потребовать 125,7 млрд рублей за ущерб природе.

Экологи хотят, чтобы ведомство поручило специалистам подсчитать ущерб, который мог быть нанесен популяции лососевых в бассейне реки Вывенка от разработки месторождения россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного горного узла с 2001 по 2021 годы. Претензии экологов основаны на исследовании географического факультета МГУ, специалисты которого пришли к выводу, что река Вывенка и ее притоки могли быть загрязнены из-за разработки месторождения россыпных драгметаллов.

Из-за повышенной мутности воды в реке исчезли чавыча, нерка, горбуша, кета и другие. Общий ущерб, согласно исследованиям МГУ, составил 125,7 млрд рублей. Глава общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев уверен, что загрязнение рек из-за добытчиков россыпных драгметаллов является общей проблемой для всего Камчатского края. Под угрозой находится и вся популяция лососевых на полуострове, где ежегодно добывается от 120 тысяч до 300 тысяч тонн рыбы.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября вводится ограничение на вывоз красной икры с Камчатки. Согласно федеральному закону от 14 июля, опубликованному на официальном портале правовой информации, оно будет действовать до 1 августа 2025 года.