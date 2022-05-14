ЕК допустила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок Еврокомиссия допустила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

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Европейская комиссия намерена позволить правительствам стран Евросоюза вводить ограничения на газ для потребителей в том случае, если поставки из России будут прекращены. Об этом написала газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении документ ЕК «о краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке», сообщает агентство Reuters.

В документе говорится, в частности, что государства — члены Евросоюза получат право регулировать цены на топливо во время переходного периода для их защиты от скачка до того, как возникнет нехватка.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нём же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублёвый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Позже премьер Болгарии Кирил Петков назвал такое решение «Газпрома» «рэкетом и шантажом». Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России.