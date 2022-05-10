ЕБРР спрогнозировал падение ВВП Украины на 30% ЕБРР спрогнозировал падение ВВП Украины на 30% в 2022 году

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Падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 30%. Такой прогноз дал Европейский банк реконструкции и развития. Таким образом, банк ухудшил прогноз для страны, ещё в марте ожидалось, что падение ВВП за год составит 20%.

Согласно прогнозам аналитиков банка, в 2023 году рост ВВП на Украине восстановится до 25%. Но произойдёт подобное лишь в том случае, если к тому времени в стране начнутся значительные восстановительные работы.

Скорость восстановления будет зависеть также от того, как долго продлится «горячая» фаза конфликта, как он будет урегулирован и сколько беженцев вернутся в страну.

Что касается ситуации в России, то, согласно прогнозам ЕБРР, ВВП РФ по итогам 2022 года упадёт на 10%. Этот прогноз совпадает с мартовским. ВВП Белоруссии, предположительно, снизится на 4% — на один процентный пункт ниже, чем предполагалось в марте. Также аналитики полагают, что в 2023 году у России и Белоруссии ожидается нулевая динамика ВВП.

Если спецоперация, которую сейчас проводит Россия на Украине, продолжится, а российский экспорт газа в Европу подвергнется ограничениям, прогноз на этот и следующий годы в отношении РФ может измениться, отметили в ЕБРР.

Ранее стало известно, что совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил принятие жёстких мер против России и Белоруссии на фоне событий на Украине. Доступ этих двух стран к ресурсам банка будет официально приостановлен, что означает отмену финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству, а также отмену дальнейших выплат по существующим проектам.