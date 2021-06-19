Две новых выплаты россиянам начинаются с июля

https://static.news.ru/photo/d4ad7a8e-d12e-11eb-88fe-96000091f725_660.jpg Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Две категории россиян ожидают новые выплаты с 1 июля. Это предоставление ежемесячных пособий беременным и неполным семьям в возрасте от 8 до 17 лет, напоминает «МК».

Выплаты составят половину прожиточного минимума. На пособие неполным семьям могут претендовать только, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Выплата беременным положена женщинам, у которых срок составляет 6--12 недель и которые встали в ранние медицинские сроки на учёт. В данном случае речь идёт о выплатах женщинам из самых бедных семей, уточняет издание. Однако это всё же лучше, чем ничего.

Как сообщалось ранее, правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводятся на сайте кабмина.