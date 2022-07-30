Два крупных российских банка будут выпускать карты Union Pay

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё два крупных российских банка заявили о готовности выпускать карты Union Pay. Это МКБ и ДОМ.РФ, причём в последнем банке китайский «пластик» может появиться уже в следующем году, пишут «Известия».

По мнению экспертов, дальнейший спрос на карты будет зависеть от стоимости выпуска, которая сейчас доходит до 10 тыс. рублей. С появлением новых игроков на рынке цена должна опустится. В ДОМ.РФ продукт будет совместный — с картой «Мир».

О планах по выпуску таких карт уже заявили Абсолют Банк, Росбанк, «Ак Барс», «Хоум Кредит». Сейчас Абсолют Банк проходит процедуру согласования заявки на подключение Union Pay. «Ак Барс» также проводит активную работу по вопросу запуска Union Pay.

Банк «Хоум Кредит» рассматривает востребованность такой платёжной системы клиентами и экономический эффект от их запуска. В настоящее время спрос на Union Pay снизился по сравнению с весной. В Новикомбанке посоветовали не переоценивать масштабы распространения Union Pay в мире, так как её нельзя считать полноценной заменой Visa и MasterCard.

Ранее сообщалось, что власти Египта работают с банками над возможностью использования в стране банковских карт российской платежной системы "Мир. Этот вопрос может быть решен до конца лета.