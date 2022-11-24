«Другого пути нет»: оценен эффект искусственного интеллекта на экономику РФ Аналитик Беляев: искусственный интеллект принесет революцию в экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект (ИИ) — будущее не только экономики, но и вообще всего общества, на этой технологии будет лежать основа производства, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, ИИ будет выполнять все важнейшие производственные задачи, а это означает промышленную революцию, которую в свое время произвело электричество. С экономической точки зрения, данная технология поможет в планировании, переустройстве и управлении производственными процессами, исследовании рынка и оптимизации производства.

Альтернативы этому просто не существует. Другого пути нет. ИИ — основа производства, все будет на этом базироваться. Конечно, решение принимает человек, но все эти процессы принимает на себя ИИ, — отметил Беляев.

Экономист добавил, что ИИ будет исследовать потребности рынка, принимать решения, давать команды производственным процессам, а после этого подбирается ресурсная база. За счет внедрения ИИ производственные процессы будут базироваться на других технологиях и материалах. Благодаря этим изменениям, ВВП России может вырасти не только на 1% к 2025 году, как предсказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, а на большее значение, считает Беляев.

Это основа следующего этапа, цикла, промышленная революция, сравнимая с электричеством, если не больше, — добавил экономист.

Ранее Беляев заявил, что прогноз о спаде российского ВВП на 10% к концу 2022 года не оказался правдивым из-за взглядов сделавшего его главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По словам эксперта, Кудрин считает, что у России монокультурная экономика и удар по экспорту нефти и газа особенно разрушителен для нее.