Достижения, которых не видно: как прошла выставка продуктов «Золотая осень»

Поток не сразу строился. И всё ещё не достроен. Но надежда есть. В порт Мукран (Германия) прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко». Оно будет использоваться для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток — 2». Сейчас в порту уже стоит российский трубоукладчик «Академик Черский». Ещё один возможный трубоукладчик, баржа «Фортуна», стоит в порту немецкого Ростока.

Проект магистрального газопровода из России через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам) начали воплощать 3 мая 2018 года с участка на территории Германии. Трубопровод проходит через...