Достижения, которых не видно: как прошла выставка продуктов «Золотая осень»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла в парке «Патриот», в Кубинке, которую и Подмосковьем то трудно назвать, настолько она далека от Москвы. Полтора часа на электричке и ещё полчаса на местной маршрутке, итого около трёх часов, с учётом пересадок и стандартных задержек, — именно столько понадобилось бы рядовому москвичу, чтобы добраться до места выставки достижений народного хозяйства. Но удалённое расположение — это не единственные трудности, которые поджидали желающих увидеть интересные и качественные продукты российского агропрома. Посетителям надо было сдать ПЦР-тест или предъявить QR-код, чтобы пройти к экспозиции. Вероятно, эти препятствия отпугнули многих потенциальных посетителей, поэтому выставка, к сожалению, была больше похожа на междусобойчик. Чтобы скрасить эти досадные обстоятельства, NEWS.ru подготовил фотогалерею из стендов и продуктов передовых российских производителей продуктов питания.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье.
Вадим Попов/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Вадим Попов/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Вадим Попов/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Вадим Попов/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье
Сергей Булкин/NEWS.ru