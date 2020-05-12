Экономика

Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть

17:19, 12 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цены не чёрное золото пошли вверх, потому что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи, — написал глава Белого дома в Twitter.

Он добавил, что в Соединённых Штатах цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. Поводом для колебаний нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Как писал NEWS.ru, ранее издание The American Conservative назвало цель России в нефтяной войне. Авторы публикации утверждают, что Москва давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет.

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