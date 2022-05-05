Доля компактных квартир в новостройках выросла на 58%

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доля студий в новостройках в апреле 2022 года выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это квартиры площадью до 30 кв. м на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в число которых входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская область, сообщают «Известия».

Растёт доля студий в новостройках Татарстана, Краснодарского края, Новосибирской и Самарской областей, Башкирии. На них приходится 14% всего первичного рынка страны. По итогам марта по стране на продажу было выставлено на 39% компактных квартир больше, чем в марте прошлого года.

Аналитики считают, что это самый быстрорастущий в предложениях тип квартир.

В крупных городах в конце апреля продавалось на 52% больше студий, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам I квартала текущего года средняя площадь проданной квартиры в Москве на первичном рынке жилья снизилась и составила 51 кв. м. Это на 10% ниже, чем годом ранее.

Тенденция к уменьшению площади квартир связана с желанием застройщиков сделать жильё более доступным.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который предусматривает повышение в два раза налогового вычета при покупке жилья. В случае принятия закона, под его действие могут попасть только новостройки.