Минстрой: под повышенный налоговый вычет попадут только новостройки

Строительство жилого дома / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме разрабатывается законопроект, который предусматривает повышение в два раза налогового вычета при покупке жилья, заявил ТАСС глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, в случае принятия закона, под его действие могут попасть только новостройки.

Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки, — сказал министр.

По его словам, повышенный налоговый вычет предполагается применять только к будущим сделкам с недвижимостью. В то же время Файзуллин не исключил, что в Минстрое могут оценить возможность распространения нововведения на уже совершённые сделки, по которым вычет не получен.

В настоящее время налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13%. Он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, лимит на погашение процентов по ипотеке составляет 3 млн рублей. То есть покупатель может вернуть себе максимум 260 тысяч рублей за квартиру и до 390 тысяч рублей по ипотеке. В Госдуме планируют повысить сумму вычета до 520 тысяч рублей и на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей.