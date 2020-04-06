Доллар упал ниже 76 рублей на МосБирже

Курс доллара во время торгов на валютном рынке Московской Биржи вечером 6 апреля опустился на 0,7% — до 75,96 рубля.
Курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41 по московскому времени.
Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара на открытии торгов МосБиржи 6 апреля составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%. Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила $31,69 доллара за баррель.
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