Доллар упал ниже 76 рублей на МосБирже

https://static.news.ru/photo/0c85dbbc-7835-11ea-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара во время торгов на валютном рынке Московской Биржи вечером 6 апреля опустился на 0,7% — до 75,96 рубля.

Курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара на открытии торгов МосБиржи 6 апреля составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%. Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила $31,69 доллара за баррель.