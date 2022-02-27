Доллар снизился до 108 рублей

Российская валюта немного отыграла свои позиции на рынке Forex. Доллар сейчас стоит около 108 рублей, евро — около 122 рублей, пишет Bloomberg.

С утра, 28 февраля, российская валюта обновила исторический максимум. Курс евро превысил 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля. Мосбиржа пока не открыла торги, они начнутся в 10:00 мск, но при этом на денежном рынке не будут проводиться торги и расчёты по сделкам валютного репо.

Также сообщалось, что о начале торгов на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ объявит позже. О том, что утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках в понедельник не будет, Мосбиржа предупреждала на прошлой неделе.

Ранее Евросоюз запретил любые операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального Банка России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.