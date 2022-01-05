Доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 21 апреля

Курс доллара в ходе торгов на МосБирже поднялся выше 77 рублей. Это произошло впервые с 21 апреля 2021 года. Об этом утром 6 января сообщает ТАСС.

По данным на 07:13 курс доллара торговался на отметке 77,02 рубля, таким образом ускорив рост до 0,29% к закрытию предыдущей сессии. К 07:25 доллар находился на уровне 77,27 рубля (+0,61%)

Также сообщается, что в ходе торгов курс евро поднялся выше 87 рублей. Он торговался на уровне 87,08 рубля. Ускорение по сравнению с предыдущей сессией составило 0,3%. Такие курсовые показатели евро показывает впервые с 27 августа 2021 года. Позже евро вырос до 87,4 рубля (+0,67%).

Ранее россиянам рассказали, в какие три валюты вложиться в начале года. По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ. им. Г. В. Плеханова Елены Воронковой, в начале 2022 года для валютных инвестиций лучше всего выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк.

Также россиянам рассказали, что будет с долларом в 2022 году. По мнению аналитика Егора Жилкина, он продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индексу DXY на уровне 105 пунктов.