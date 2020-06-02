Доллар подешевел почти на 90 копеек

https://static.news.ru/photo/8d4441c6-a4e0-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средневзвешенный курс доллара расчётами «сегодня» во время торгов на Московской бирже 2 июня 2020 года рухнул на 87,53 копейки по сравнению с предыдущим днём. Показатель составил $68,8207 рубля за единицу.



Всего на Единой торговой сессии заключили свыше 17 тысяч сделок на общую сумму 44 млрд 414,92 млн рублей. Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%, РТС — на 0,8%.

Стоимость нефти эталонных марок ускорила рост 2 июня 2020 года на фоне новостей от стран — производителей сырья во главе с РФ и Саудовской Аравией. Государства собираются продлить нынешний уровень сокращения добычи энергоресурсов до 1 сентября.

Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожают на $0,92 (2,4%) — до $39,24 за баррель. WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже прибавила в цене $0,82 (2,31%) — до $36,26 за «бочку».

Ранее NEWS.ru сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года снизилась на 15,6%. Показатель составил 39,7 млн тонн. С января по май извлечено на 2,6% сырья меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — 226 млн тонн.