Доллар подешевел почти на 90 копеек

Средневзвешенный курс доллара расчётами «сегодня» во время торгов на Московской бирже 2 июня 2020 года рухнул на 87,53 копейки по сравнению с предыдущим днём. Показатель составил $68,8207 рубля за единицу.
Всего на Единой торговой сессии
Стоимость нефти эталонных марок ускорила рост 2 июня 2020 года на фоне новостей от стран — производителей сырья во главе с РФ и Саудовской Аравией. Государства собираются продлить нынешний уровень сокращения добычи энергоресурсов до 1 сентября.
Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожают на $0,92 (2,4%) — до $39,24 за баррель. WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже прибавила в цене $0,82 (2,31%) — до $36,26 за «бочку».
Ранее NEWS.ru сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года снизилась на 15,6%. Показатель составил 39,7 млн тонн. С января по май извлечено на 2,6% сырья меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — 226 млн тонн.
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