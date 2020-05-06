Долги россиян за ЖКУ выросли до 1,39 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/b99a4fa2-8f16-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам прошлого года составили 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги физлиц составляют 615 млрд рублей.

Общая сумм задолженности постепенно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году она составила 1,33 трлн рублей, в 2018-м — 1,37 трлн рублей, сообщают «Известия». Но при этом растёт и уровень собираемости платежей: с 95,7% в 2017 году до 96% в 2019 году.

В этом году на фоне пандемии ситуация с долгами может ухудшиться. К концу года общая сумма задолженности может вырасти до 1,6 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что церкви могут на полгода освободить от оплаты за услуги ЖКХ. С таким предложением к губернаторам обратился глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.