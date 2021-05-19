Долги не пускают россиян за границу

Каждый 20-й россиянин не сможет отправиться за границу по причине накопленной просроченной задолженности. Дома придётся остаться около трети от общего числа граждан с долгами — их количество в стране приближается к 19 миллионам. Подавляющее большинство невыездных — должники банков. Эксперты считают, что ограничение на выезд — мера малоэффективная, но в ближайшие месяцы проблема будет лишь усугубляться.

Отдохнуть за границей не смогут 7 млн россиян — из-за долгов они стали невыездными, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это почти вдвое больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников.

Отмечается, что невыездными сегодня являются около трети от общего числа должников, которых в стране 18,9 млн.

В ФССП добавили, что только 103 тысячи ограниченных в передвижении россиян в первом квартале текущего года смогли заплатить по счетам. С этой категории граждан удалось взыскать 9,2 млрд рублей.

Информацию о 7 млн должников подтвердили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), уточнив, что невыездными стали люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки составляет более 90 дней. Количество невыездных жителей страны резко увеличилось в период с июля по ноябрь прошлого года, но потом ситуация стабилизировалась.

Тем не менее число невыездных россиян в стране растёт год от года: в апреле 2020 года их было 6,5 млн, годом раньше — 6,1 млн. Большинство невыездных — это клиенты различных банков. Причём у многих из них есть банковский кредит и займ в микрофинансовой организации (МФО) одновременно.

Ограничение на выезд работает в отношении граждан, которые часто ездят за границу по работе, говорят коллекторы. Однако в целом эта мера малоэффективна, признают эксперты. Практика показывает, что запрет на выезд за границу не помогает в снижении уровня должников, говорит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Меры наказания не оказывают должного эффекта, поскольку у человека нет возможности расплатиться с долгами. Данный путь ни к чему не приводит, — объясняет эксперт.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2019 за рубеж выехали 20 млн туристов (это около 13% населения страны). В 2020 году турпоток по понятным причинам буквально рухнул — лишь 2,7 млн россиян (1,8%) смогли отдохнуть за границей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничение выезда за рубеж может быть действенной мерой лишь в отношении должников, которые часто выезжают по работе в другие страны. Если человек не в состоянии выплатить долг, вряд ли он способен найти средства для зарубежного отдыха. 60–70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. По большому счёту им всё равно, смогут они выехать за рубеж или нет, — денег у них всё равно нет.

Растущее число должников обусловлено изменением финансового состояния населения. За период пандемии коронавируса часть доходов населения сократилась, некоторые граждане потеряли работу. Вопрос трудоустройства сейчас стоит очень остро. Как тут не вспомнить сказочную повесть «Приключения Чиполлино». Дядюшку Тыкву принудили платить налоги за дом. Но денег у него не было и не прибавилось же. Антон Рогачевский старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»

Львиная доля тех, кому выезд запретили, при всём желании не смогли бы поехать из-за отсутствия денег, соглашается аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, лишь 5% таких должников имеют просроченную задолженность только перед МФО. И, судя по всему, кредиты в банках им уже не дают из-за безнадёжно испорченной кредитной истории (иначе бы они не обратились в МФО, где требования к заёмщикам намного мягче). А 90–95% попавших под ограничения имеют долги и перед банками, и перед МФО. То есть это люди, которые в любом случае «по уши» сидят в долгах.

Многие должники и по России-то вряд ли имеют возможность путешествовать. Им бы со срочной задолженностью рассчитаться, пока судебные приставы не пришли и имущество не описали. И, полагаю, большинство таких должников об отдыхе за границей даже не помышляют. Формально необходимые ограничения по сути своей представляют выстрел из пушки по воробьям. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Сильно повлиять на текущий расклад может ужесточение наказаний для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, поскольку таких граждан среди невыездных около 500 тысяч, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициям Алексей Кричевский. Эти дела стоит выносить в отдельный слот, считает он. Логичным было бы довести меры государственного воздействия на должников по алиментам вплоть до уголовного наказания, и тогда проблема решится моментально, уверен он.

Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если человек осознал, что на текущий момент его финансовое состояние ухудшилось, ему необходимо обратиться в финансовую организацию для изменения условий кредитования, советует Рогачевский. Говоря о других мерах борьбы с долгами и просрочкой, он напоминает о возможности банкротства, но добавляет, что данный способ избавиться от долговой нагрузки «крайне нежелателен». В перспективе долги заёмщика хотя и будут списаны, однако многие опции в различных сферах жизни окажутся для него закрыты, указывает эксперт.

Кричевский прогнозирует, что число должников будет расти и дальше. И 7 млн невыездных далеко не предел. У приставов лежит ещё около 8 млн производств на общую сумму более 2 трлн рублей, напоминает эксперт.

Первопричина ежегодного прироста невыездных граждан как минимум на 7% — падение реальных доходов населения, — подчёркивает Кричевский.

Обслуживать долги, размер которых увеличивается год к года (средний размер производства составляет 225 тысяч рублей), с доходами, соответствующими уровням 2009 года, достаточно проблематично. Поэтому ждать, что в ближайшие год-два ситуация начнёт налаживаться по крайней мере наивно.

Будет расти как количество невыездных граждан, так и число банкротств физических лиц. В 2021 году оно вполне может достигнуть 200 тысяч, что окажется в четыре раза больше, чем в 2020 году, прогнозирует Кричевский. Только за первые три месяца текущего года банкротами были признаны более 40 тысяч человек, что на 81,5% превысило прошлогодние показатели.