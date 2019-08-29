https://static.news.ru/photo/8d80da98-a746-11e9-8cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили задолжали 194,3 млрд рублей. В 2016 году эта сумма была равна 167,8 млрд рублей.

За три года задолженность увеличилась на 16%. Причиной роста называется неэффективное взыскание платежей, сообщает газета « Известия » со ссылкой на отчёт Счётной палаты.

Издание отмечает, что за три года доходы бюджета от налогов также выросли. На треть. Наибольшие поступления обеспечивает уплата транспортного налога — 368,8 млрд рублей за три года. Налог на имущество физических лиц пополнил казну на 149,6 млрд рублей, а земельный налог — на 125,7 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что две трети налоговых преференций в российских регионах оказались неэффективными для бизнеса. К такому выводу пришли в Министерстве финансов. В 2018 году льготы субъектов Федерации принесли прибыль в 87 млрд рублей, в то время как обошлись в 253 млрд. Наибольшее число эффективных налоговых льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области.