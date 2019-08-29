Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили задолжали 194,3 млрд рублей. В 2016 году эта сумма была равна 167,8 млрд рублей.

За три года задолженность увеличилась на 16%. Причиной роста называется неэффективное взыскание платежей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчёт Счётной палаты.

Издание отмечает, что за три года доходы бюджета от налогов также выросли. На треть. Наибольшие поступления обеспечивает уплата транспортного налога — 368,8 млрд рублей за три года. Налог на имущество физических лиц пополнил казну на 149,6 млрд рублей, а земельный налог — на 125,7 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что две трети налоговых преференций в российских регионах оказались неэффективными для бизнеса. К такому выводу пришли в Министерстве финансов. В 2018 году льготы субъектов Федерации принесли прибыль в 87 млрд рублей, в то время как обошлись в 253 млрд. Наибольшее число эффективных налоговых льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области.

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