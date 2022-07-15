«Дно ещё не достигнуто»: в России продолжился спад промышленности Экономист Цухло: ситуация в российской промышленности в июле продолжила ухудшаться

Фото: Ольга Соколова/Global Look Press

Ситуация в российской промышленности в июле продолжила ухудшаться, индекс промышленного оптимизма снизился ещё на пять пунктов, сообщает EADaily со ссылкой на Институт экономической политики. Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло рассказал, что показатели упали ниже мартовского значения, а оценка текущих объёмов продаж стала худшим значением за два года: доля ответов «ниже нормы» составила 46%.

Однако тогда (ровно два года назад) российская промышленность энергично выходила из ковидного кризиса, сейчас же, похоже, дно санкционного кризиса ещё не достигнуто, и ситуация вновь начинает ухудшаться, — сказал Цухло.

Он добавил, что баланс производственных намерений в России снижается уже два месяца, июльские прогнозы говорят о готовности сокращать производство. На ухудшение ситуации указывает и негативная динамика продаж.

Ранее стало известно, что продажи легковых автомобилей и «Газелей» в России упали на 83,5% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года было продано 318 114 машин, охотнее всего покупали марки АвтоВАЗа, а также Kia и Hyundai. С января по май продажи АвтоВАЗа снизились на 84%, Kia — на 81%, Hyundai — на 82%.