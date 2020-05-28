Дилеры ожидают падения спроса на автомобили на 50%

https://static.news.ru/photo/48318c68-a082-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавцы автомобилей прогнозируют падение спроса на легковые и лёгкие коммерческие машины в июне 2020 года максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

Продажа машин в столице возобновится, согласно указу мэра Сергея Собянина, 1 июня. Однако ажиотажного спроса на автомобили дилеры не ожидают в связи с падением доходов населения, передаёт ТАСС.

Учитывая, что ситуация с доходами и настроением ухудшилась, я бы пока серьёзно на отложенный спрос точно не рассчитывал, — пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Однако, в связи с открытием рынка, падение продаж сократится, считает эксперт. Мосеев не исключает, что, теоретически, падение спроса может составить и менее 50% при оптимистическом сценарии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, российские автодилеры написали коллективное письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Они просят включить их отрасль в список пострадавших от последствий пандемии. Подписи на документе поставили представители 25 московских и региональных холдингов, в том числе «Рольфа», «Авилона», «Автодома» и прочих.