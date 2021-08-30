Эксперт рассказала, как снизить ипотечный платёж

Снизить платёж по ипотеке можно и при выборе программы, и уже во время выплат. Об этом РИА Новости рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она рекомендует не доверять банковскому сотруднику, а самостоятельно просмотреть льготные ипотечные программы, федеральные и региональные, и подумать о них, даже если понадобится ждать. Также Дайнеко советует выбирать тот банк, с которым уже есть сотрудничество.

Можно выбрать страховку дешевле, а не соглашаться на предложенную банком. Выбирая срок ипотеки, лучше рассмотреть максимальный: придётся переплатить в сумме, но в месяц выйдет меньше. При досрочном погашении стоит снижать ежемесячный платёж, а не уменьшать срок ипотеки: в такой ситуации досрочно внесённая сумма уменьшит «тело» кредита.

Уменьшить размер кредита можно, выплачивая его из материнского капитала, но необходимо соблюдать условия: в течение полугода после завершения выплат выделить доли в недвижимости всем членам семьи.

Те, кто уже выплачивают кредит, могут ежегодно возмещать НДФЛ — до 390 тысяч рублей. Допускается рефинансирование: можно погасить кредит займом другого банка, если его условия выгоднее.

Для тех, кто потерял работу, есть «ипотечные каникулы», но всего раз и не более чем на шесть месяцев. Иногда банки предоставляют реструктуризацию, но это не лучший выход.