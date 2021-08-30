Эксперт рассказала, как снизить ипотечный платёж

Снизить платёж по ипотеке можно и при выборе программы, и уже во время выплат. Об этом РИА Новости рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Она рекомендует не доверять банковскому сотруднику, а самостоятельно просмотреть льготные ипотечные программы, федеральные и региональные, и подумать о них, даже если понадобится ждать. Также Дайнеко советует выбирать тот банк, с которым уже есть сотрудничество.
Можно выбрать страховку дешевле, а не соглашаться на предложенную банком. Выбирая срок ипотеки, лучше рассмотреть максимальный: придётся переплатить в сумме, но в месяц выйдет меньше. При досрочном погашении стоит снижать ежемесячный платёж, а не уменьшать срок ипотеки: в такой ситуации досрочно внесённая сумма уменьшит «тело» кредита.
Уменьшить размер кредита можно, выплачивая его из материнского капитала, но необходимо соблюдать условия: в течение полугода после завершения выплат выделить доли в недвижимости всем членам семьи.
Те, кто уже выплачивают кредит, могут ежегодно
Для тех, кто потерял работу, есть «ипотечные каникулы», но всего раз и не более чем на шесть месяцев. Иногда банки предоставляют реструктуризацию, но это не лучший выход.
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