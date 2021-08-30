Ипотечная ставка в РФ подскочила до максимума с апреля прошлого года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в июле выросла до 7,67%, что является максимумом с апреля прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Согласно этим данным, за прошлый месяц стоимость ипотеки выросла сразу на 0,6%. Это самый резкий рост ставки за всю историю наблюдений с начала 2018 года. В то же время в июле впервые с мая прошлого года снизился средний срок ипотеки — до 242,9 месяца, или 20,2 года.

Количество выданных в июле ссуд упало на 15,3% — до 151,4 тысячи кредитов. Объём выдач сократился на 20,5%, до 433,1 миллиарда рублей. В результате средний размер кредита уменьшился до 2,86 миллиона рублей против рекордных 3,05 миллиона рублей месяцем ранее. Общий объём задолженности граждан по ипотеке увеличился на 2%, до максимальных 10,77 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что примерно половина российских заёмщиков не уверены, что могут погасить кредит и при этом не допустить просрочки. Пятая часть их вообще сомневается в своей платёжеспособности, сбережения есть лишь у трети заёмщиков. Позволить себе прожить на эти деньги больше двух месяцев может также только треть заёмщиков.