Опрос: половина российских заёмщиков сомневаются, что погасят кредит

В России 50% заёмщиков сомневаются, то смогут погасить взятый кредит. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса «Юником24», пишет ТАСС.

Только каждый второй заёмщик на сегодняшний день с уверенностью говорит о том, то может погасить кредит и при этом не допустить просрочки. Пятая часть опрошенных вообще сомневается в своей платёжеспособности.

Что касается сбережений, то они есть лишь у трети заёмщиков. Позволить себе прожить на эти деньги больше двух месяцев может также только треть респондентов.

Жители России на 1 июля этого года должны банкам 23,9 млрд рублей. С начала года задолженность выросла на 2,4 трлн. До этого она равнялась 21,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что каждый 10-й россиянин собирается взять кредит на покупку недвижимости. Из них 75% для этих целей воспользуются ипотекой, а 5% собираются взять потребительский кредит.