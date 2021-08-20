Каждый десятый россиянин собирается взять в 2021 году квартиру в кредит

Каждый десятый россиянин, согласно новому исследованию финансового маркетплейса «Юником24», собирается взять кредит на покупку недвижимости. Из них 75% для этих целей воспользуются ипотекой, а 5% собираются взять потребительский кредит. Об этом сообщает ТАСС.

Каждый десятый россиянин в 2021 году планирует взять кредит на покупку недвижимости. Интересно отметить, что ещё 20% опрошенных задумывается о покупке жилья в ближайшие два-три года, при этом более 80% признались, что сделать это без привлечения кредитных средств не представляется возможным, — говорится в исследовании.

Ипотеку предпочли 50% опрошенных россиян в возрасте до 35 лет, 35% в возрасте от 36 до 55 лет и 15% россиян старше 55 лет. На данный момент, согласно исследованию, количество ипотечных заёмщиков в России составляет порядка 10 млн человек.

Ранее 53% россиян признались, что подрабатывают из-за нехватки денег от основного источника дохода. При этом 23% россиян находят себе вторую работу, чтобы занять своё свободное время. Ещё 15% опрошенных вынуждены брать подработку из-за нехватки дохода на выплату кредита и ипотеки.