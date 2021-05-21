Die Welt: борьба за «Северный поток — 2» только разгорается

https://static.news.ru/photo/3de6c406-ba6e-11eb-b9ca-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена об отказе от некоторых санкций против проекта «Северный поток — 2» неправильно поняли. На самом деле борьба вокруг газопровода только усиливается, считает немецкое издание Die Welt.

Автор публикации утверждает , что отношение Белого дома к проекту не изменилось, хотя и выведена из-под санкционного удара компания — оператор «Северного потока — 2». Он добавил, что и прежде все свои ограничения Вашингтон нацеливал именно на поставщиков услуг при строительстве — портов, судовладельцев, страховщиков.

Якобы мирная политика Байдена является лишь подтверждением нынешней правовой ситуации, которая уже была при Трампе — ни больше, ни меньше, — отмечается в публикации.

Американское посольство в Берлине пояснило изданию, что отказ от санкций в отношении компании-оператора нужен Байдену для восстановления отношений с европейскими союзниками.

И он оставляет возможность Германии для дипломатических решений по этому вопросу, — заявил американский дипломат.

Госдеп всё ещё настаивает на «энергетической независимости» Европы, поэтому и Белый дом может ужесточить санкции, считает автор.

Это понимают и в Германии. Так, председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес утверждает, что давление Вашингтона на «Северный поток — 2» вредит демократическому процессу принятия решений в Европе и интересам Германии.

Недопустимо, чтобы Соединённые Штаты своей политикой блокады наносили многомиллиардный ущерб европейским налогоплательщикам и компаниям, вмешиваясь в суверенитет демократических государств, в то же время преследуя собственные энергетические интересы в отношениях с Россией, — считает Гермес.

Он пояснил, что «Северный поток — 2» необходим для замещения импорта газа из Норвегии и Нидерландов, где снижают его добычу. Тем более что газопровод расширяет сотрудничество в сфере энергетики без ущерба для климата.

Ранее стало известно, что экономические интересы многих европейских стран (в том числе Германии) перевесили политическое сопротивление США проекту российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер. Он отметил, что реальные аргументы взяли верх, потому что газопровод нужен не только ФРГ, но и многим другим европейским странам.