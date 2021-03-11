Детские пособия перестанут платить подозрительно бедным семьям

https://static.news.ru/photo/7ad0d70e-82e1-11eb-b1e5-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Министерство труда и соцзащиты предлагает не платить детские пособия семьям, у которых низкий официальный доход, но при этом значительное владение имуществом. Такая мера является довольно нестандартной для социальной политики страны и пока озвучена на уровне предложения.

Впервые на федеральном уровне будет закреплено, что наличие существенного имущества станет препятствием для социальных выплат на детей, пишет «Коммерсант».

Не смогут рассчитывать на госпомощь в случае одобрения предложения семьи с несколькими домами, автомобилями, большими сбережениями.

Также планируется ввести правило «нулевого дохода». Это означает, что за детскими пособиями не смогут обращаться семьи, в которых родители принципиально не работают или не показывают ни копейки «белых доходов». Власти будут признавать за ними право не работать, но при этом не видят возможности поддерживать такие семьи выплатами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей.